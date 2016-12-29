СМИ: в Казани вернут исторический облик бывшей пересыльной тюрьме для декабристов

В Казани вернут исторический облик бывшей пересыльной тюрьме для декабристов. Об этом сообщила заместитель министра культуры Татарстана Светлана Персова, передает ТАСС.

- Объекту будет возвращен полный исторический облик. В планах полный комплекс мероприятий по сохранению памятника: усиление фундамента, стен, реставрация фасадов и приспособление здания под современное использование, - отметила Персова.

Отметим, что само здание является памятником культуры федерального значения.

- После реставрации в здании бывшей тюрьмы будут размещаться госучреждения, - сказала Светлана Персова.

Сообщается, что реставрационные работы должны завершиться до июня следующего года. Бюджет Татарстана намерен выделить 290,1 млн рублей.

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Здание было построено как фабричное помещение купца Михляева. Его в 1722 году посетил Петр I. В конце XVIII века здание было расширено и превращено в пересыльную тюрьму. В тюрьме в июне 1827 года скончался декабрист А.М. Гриневицкий, направляющийся в сибирскую ссылку. В 1863 году в ней содержались участники революционных кружков и члены общества «Земля и воля». Здесь же содержались участники студенческой сходки 4 декабря 1887 года, среди которых был В.И. Ленин.