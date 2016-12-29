В России разработали препарат, способный защитить печень от алкоголя

Ученые из Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова разработали препарат, способный защитить печень от алкоголя, об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя отдела передовых клеточных технологий Алексея Люндула.



По словам Люндула, лекарство представляет собой аналог природного пептидного препарата, который помогает животным сохранить целостность печени при тяжелых повреждениях.

- …Выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают, – рассказал ученый.

Сообщается, что для самых тяжелых повреждений печени лекарство будет изготавливаться в форме инъекции, чтобы как можно быстрее доставить его к пораженному органу. Для более мягких случаев будет выпускаться капсула, поддерживающая печень в периоды интенсивной нагрузки, такой как прием других токсичных лекарственных препаратов или алкогольные возлияния.

Таблетка, которая позволит сохранять печень при ее различных токсических повреждениях, появится в течение 3–5 лет, ученым еще нужно провести доклинические испытания этой формы.

По словам Алексея Люндупа, разрабатываемая таблетка не будет дорогостоящей, она должна быть доступна населению страны.