В Казани главу фермы кроликов обвинили в многомиллионной невыплате зарплаты

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело на одного из руководителей кроличей фирмы, который не выплатил зарплату более чем на 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- С августа по ноябрь 2016 года в Казани неустановленное лицо из руководства акционерного общества "Племенной завод кролика" в нарушение требований трудового законодательства, не выплатило заработную плату на сумму около 6,5 миллионов рублей 83 работникам предприятия, а также с июня по ноябрь 2016 года не выплатило заработную плату на сумму более 1,2 миллионов рублей еще 20 работникам, - рассказали в СК.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "невыплата заработной платы свыше двух месяцев", идет расследование.