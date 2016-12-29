В Татарстане в отделении одного из банков-агентов умер клиент Татфондбанка

В Кукморе в отделении одного из банков-агентов, который выдает вклады клиентам Татфондбанка, умер один из вкладчиков. Об этом сообщает «Бизнес Online».

- Вкладчик умер в очереди от сердечного приступа, - говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря в Казани, а также в других городах России начали выдавать страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка, они будут производиться через пять банков - Сбербанк, ВТБ 24, "Россельхозбанк", Банк "Открытие" и "Ак Барс" Банк.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

Ранее Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".