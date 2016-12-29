В Казани в новогодние праздники парковки будут работать бесплатно

В Казани в новогодние праздники муниципальные парковки будут работать бесплатно. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Бесплатно можно будет припарковаться с 1 по 8 января. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполнительного комитета Казани.

- Также в документе определен режим работы муниципальных парковок без взимания платы на весь 2017 год, - сказали в пресс-службе мэрии Казани.

Таким образом, бесплатно можно будет припарковаться в следующие дни: 23-24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8-9 мая, 12 июня, 30 августа, 4-6 ноября, Ураза-байрам, Курбан-байрам.