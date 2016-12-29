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Казань «переплюнула» соседей: ледовый городок за 20 млн оказался в 6 раз дороже самарского

Казань "переплюнула" соседей: ледовый городок за 20 млн оказался в 6 раз дороже самарского
16+
Фото: Денис Петьовка, Александр Бузулукский, udmurt.media, navigator-kirov.ru, admkirov.ru
ProKazan.ru выяснил, как выглядят ледовые городки не только в Казани, но и в других крупных городах, и сравнил цены на них

Ижевск

Ледовый городок в столице Удмуртии открыли уже 23 декабря. Все скульптуры этого года посвящены русским народным сказкам.

На Центральной площади появились горка «Летучий корабль», ажурный вход со львами, чаши изо льда «Нептун» и «Лебеди».

Также на площади можно увидеть множество различных сказочных персонажей. В общей сложности, на строительство Ледового городка город потратил 2,2 млн рублей. Достаточно скромно для столицы республики.

Киров

Открытие Ледового городка в этом городе прошло также 23 декабря. Главной темой для ледяных скульптур стала сказка "Изумрудный город". 

На площади появились: горка «Замок Гудвина», лабиринт «Замок Стеллы», композиции с горками «Замок Людоеда» и «Замок Бастинды». Повсюду расставлены ледяные скульптуры Элли с Тотошкой, Железного дровосека и Страшилы.

Рядом с лабиринтом «Замок Стеллы» залили каток, который называется «Дорога из желтых кирпичей». Подсветка в этом году в Кирове сочетается с цветами «изумрудного города». Скульптуры наполнились зеленым и белым светом.

Всего на фигуры, каток, горки и даже огромную новогоднюю ель (площадь является центральной) потратили около 12 млн рублей.

Самара

В нынешнем году ледяной городок на главной площади Самары окружен крепостной стеной со сторожевыми башнями. Внутри, кроме классической скульптуры «Дед Мороз и Снегурочка», установлен «Огненный Петух» и другие фигуры.

Была построена большая горка, с которой можно прокатиться на «ватрушках», заработали катки.

Нововведением этого года для Самары стало оснащение светодиодной подсветкой ледяных скульптур. Разными цветами заиграли Самарская крепость, «Ракета», башня «Шипка», «Ладья», монумент «Крылья».

Отдельно жители города и создатели отмечают композицию «Капля» с заключенным внутри рисунком. Также внимание привлекает стадион «Самара Арена» изо льда.

На организацию ледового городка, катков и охрану всей ледяной красоты мэрия Самары потратила около 3 млн 118 тыс. рублей.

Казань

Открытие Ледового городка в столице Татарстана состоялось вчера. До этого времени, в отличие от других городов, к нашему великому удивлению, практически никакой информации о нем не было.

Строительство началось еще в конце ноября. В пресс-службе мэрии Казани мы узнали, что тематикой ледового городка для нынешнего Нового года были выбраны фольклорные композиции и народные сказки. В особенности, про Деда Мороза и Снегурочку, Бабу-ягу и Кощея Бессмертного, Лебедя и других.

Исходя из сведений, размещенных на сайте госзакупок, общая стоимость столичного Ледового городка обошлось в гигантскую сумму - 19 млн 741 тыс. рублей. Давайте разберем, на что пошли эти деньги. 

Самое дешевое в этом году - это маленькая горка «Лебедь» за 42 тыс. рублей. Дальше идет резкий скачок цен - так, средняя горка с Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным стоит чуть больше миллиона.

Ледяной забор возле центрального входа - 1 млн 213 тыс. рублей, а новшество этого года - комната обогрева - обошлась в 1,6 млн рублей. Ну, и очень важный момент, электрика, стоила 1,7 млн рублей.

Самые большие суммы ушли на большую экстрим-горку "Остров Буян" - 4 млн 288 тыс. рублей и на ледяной забор (ну как же без него?) - 4 млн 111 тыс. рублей. 

Ну и, за четыре деревянные горки Исполком Казани заплатил немногим больше 3 млн рублей.

Итого

Ижевск - 2 200 000 рублей

Самара - 3 118 000 рублей

Киров - 12 000 000 рублей

Казань - 19 741 000 рублей

Юлия Шамсутдинова, 30.12.2016, 11:21
Тэги: Деньги, Новый год
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Комментарии

ага30 декабря 2016, 11:28
Нужно сравнивать сметы, по которым будет видна эффективность расходования.
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Горожанин30 декабря 2016, 11:31
Это мы можем.
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Горожанин30 декабря 2016, 11:40
Ау следком, счетная палата, прокуратура напрашивается объективная проверка.
Лучший комментарий
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12
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Гражданин30 декабря 2016, 11:46
Ну что опять за чушь опять? Кто это придумал? Кто? Привлечь к ответсвенности столько денег своровли опять...Нужно другие мроприятния придумать, Мини хан плачет денег нет, и тут же их воруют...
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Форвард30 декабря 2016, 11:53
Вы у мэра Москвы спросите во сколько у них обошлось!
2
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Горожанин30 декабря 2016, 11:53
Абсурд такие деньжища тратить на лед зимой.
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Горожанин30 декабря 2016, 12:04
Смешно, следаки прокуратура Вы где
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Горожанин30 декабря 2016, 12:12
Весной 20 млн растают и уплывут вместе с дверь... в канализацию
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Горожанин30 декабря 2016, 12:22
Оно того стоило, отличный ледовый городок
3
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Горожанин30 декабря 2016, 12:22
В ответ на комментарий пользователя
Абсурд такие деньжища тратить на лед зимой.
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Ничего удивительного, нормальная цена
3
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Горожанин30 декабря 2016, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
Вы у мэра Москвы спросите во сколько у них обошлось!
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Другие вон чо и то ничо? >:>
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Горожанин30 декабря 2016, 12:35
А на сколько вышло оформление набережной? Знает кто?
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