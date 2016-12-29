Казань «переплюнула» соседей: ледовый городок за 20 млн оказался в 6 раз дороже самарского

ProKazan.ru выяснил, как выглядят ледовые городки не только в Казани, но и в других крупных городах, и сравнил цены на них

Ледовый городок в столице Удмуртии открыли уже 23 декабря. Все скульптуры этого года посвящены русским народным сказкам.

На Центральной площади появились горка «Летучий корабль», ажурный вход со львами, чаши изо льда «Нептун» и «Лебеди».

Также на площади можно увидеть множество различных сказочных персонажей. В общей сложности, на строительство Ледового городка город потратил 2,2 млн рублей. Достаточно скромно для столицы республики.

Киров

Открытие Ледового городка в этом городе прошло также 23 декабря. Главной темой для ледяных скульптур стала сказка "Изумрудный город".

На площади появились: горка «Замок Гудвина», лабиринт «Замок Стеллы», композиции с горками «Замок Людоеда» и «Замок Бастинды». Повсюду расставлены ледяные скульптуры Элли с Тотошкой, Железного дровосека и Страшилы.

Рядом с лабиринтом «Замок Стеллы» залили каток, который называется «Дорога из желтых кирпичей». Подсветка в этом году в Кирове сочетается с цветами «изумрудного города». Скульптуры наполнились зеленым и белым светом.

Всего на фигуры, каток, горки и даже огромную новогоднюю ель (площадь является центральной) потратили около 12 млн рублей.

Самара

В нынешнем году ледяной городок на главной площади Самары окружен крепостной стеной со сторожевыми башнями. Внутри, кроме классической скульптуры «Дед Мороз и Снегурочка», установлен «Огненный Петух» и другие фигуры.

Была построена большая горка, с которой можно прокатиться на «ватрушках», заработали катки.

Нововведением этого года для Самары стало оснащение светодиодной подсветкой ледяных скульптур. Разными цветами заиграли Самарская крепость, «Ракета», башня «Шипка», «Ладья», монумент «Крылья».

Отдельно жители города и создатели отмечают композицию «Капля» с заключенным внутри рисунком. Также внимание привлекает стадион «Самара Арена» изо льда.

На организацию ледового городка, катков и охрану всей ледяной красоты мэрия Самары потратила около 3 млн 118 тыс. рублей.

Казань