Уроженка Татарстана организовала в Екатеринбурге сеть притонов с проститутками

В Екатеринбурге полицейские пресекли деятельность притона по предоставлению платных интимных услуг, сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области.

В сентябре 2016 года сотрудники полиции задержали двух жительниц Свердловской области 33 лет. Женщины оказывали секс-услуги за деньги. Стоимость своих услуг они оценивали в 3 тысячи рублей за час.

- В ходе опроса гражданки пояснили, что клиентов им направляла женщина-администратор, - сообщает пресс-служба ведомства. - Она же предоставила им жилье.

Жриц любви за занятие проституцией привлекли к административной ответственности. Их показания помогли задержать организатора интим-притона. Ею оказалась 30-летняя уроженка Татарстана, ранее не судимая.

Как выяснили следователи, с марта по сентябрь 2016 года она арендовала квартиры в Орджоникидзевском, Ленинском и Железнодорожном районах Екатеринбурга и использовала жилье для организации платных секс-услуг. Полицейским удалось доказать ее причастность к организации семи притонов.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.