13 казанцев, родившихся в год Петуха: спортсмены, бизнесмены и «птицы высокого полета»

Портал ProKazan узнал, кому будет благоволить символ наступающего года - Огненный Петух

2017 год по китайскому гороскопу будет годом Петуха. Портал ProKazan.ru изучил даты рождения известных казанцев и выяснил, кто из политиков, спортсменов и других медийных персон родился под этим символом.

- Все рожденные в год Петуха очень наблюдательны, трудолюбивы, находчивы, мужественны и талантливы, - рассказал порталу ProKazan.ru астролог Эскандер Яснев. - Петухи очень уверенны в себе.

Самым известным политиком, родившимся в год Петуха, является президент Татарстана Рустам Минниханов. Он родился 1 марта 1957 года, когда по китайскому зодиаку миром правила огненная птица. В этом году Огненный петух вернулся, что случается раз в 60 лет.

Среди других "Петухов" в правительстве Татарстана: руководитель аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров (родился в 1969 году) и председатель Госкомитета РТ по закупкам Ольга Редько (родилась в 1981 году).

А вот Казанская городская дума напоминает "птичий двор": здесь под знаком Петуха родился каждый пятый депутат. Да и самому мэру Казани Ильсуру Метшину, родившемуся 24 апреля 1969 года, покровительствует Земляной Петух.

Железный петух покровительствует и мэру Альметьевска Айрату Хайруллину (родился 11 декабря 1981 года).

Герой нашей "Школы Успеха" управляющий партнер компании "Теория Дарвина" Ленар Файзутдинов (родился в 1981 году) относится к своему символу с юмором.

- Петух ассоциируется с защитой, организованностью и заботой у всех, кто летние каникулы проводил в деревне у дедушки и видел, как устроена жизнь куриной "общины", - рассказал он порталу ProKazan.ru. - Громкая команда петуха утром выгоняет всех кур на улицу, а также он жестко контролирует попытки чужаков покуситься на его территорию.

Родилась в Год Петуха и финалистка "Битвы экстрасенсов" Алсу Газимзянова.

Мы изучили состав команд "Рубина" и "Ак Барса". Как выяснилось, и там есть несколько "Петухов". В "Рубине", например, Эмиль Бергстрём (родился 19 мая 1993), Алишер Джалилов (родился 29 августа 1993) и Олег Кузьмин (родился 9 мая 1981).

В "Ак Барсе" Водяной Петух благоволит "своим" игрокам: Альберту Яруллину (родился 3 мая 1993), Владимиру Ткачеву (родился 5 октября 1993), Андрею Чибисову (26 февраля 1993) и Дмитрию Архипову (родился 2 февраля 1993).

Вы Петух по зодиаку, если родились:

с 13.02.1945 по 01.02.1946

с 31.01.1957 по 17.02.1958

с 17.02.1969 по 05.02.1970

с 05.02.1981 по 24.01.1982

с 23.01.1993 по 09.02.1994

с 09.02.2005 по 28.01.2006

с 28.01.2017 по 15.02.2018

Мы поинтересовались у астролога, что ждать "Петухам" от своего года.

- Им будет непросто, так как жизнь не будет давать в 2017 году благоприятные события в таком же количестве и качестве по сравнению с прошлыми годами, - рассказывает Эскандер Яснев. - Практически во всех направлениях будет все сложно до следующего года.

Астролог рекомендует людям, рожденным в год Петуха, побольше отдыхать, если есть такая возможность. Не менять место работы, переезжать на новое место жительства и участвовать в каких-либо авантюрах.

- Петухи, родившиеся в январе и феврале, вам следует обратить особое внимание, когда наступит Китайский Новый Год (28 января - прим. автора), - продолжает Эскандер Яснев. - Именно на вас в первую очередь будет направлено внимание года.