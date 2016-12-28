Взрыв на Порохом заводе: подозреваемых решили оставить на свободе

Суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, которые подозреваются в причастности к взрыву

Советский районный суд Казани отказал в аресте двух сотрудниц, которых следователи подозревают в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, которое привело к пожару на Казанском Пороховом заводе и к гибели человека.

- Суд не нашел оснований полагать, что указанные лица могут повлиять на свидетелей, скрыться от следствия, суда и каким-нибудь иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Женщины находятся на свободе, - цитирует «Татар-информ» слова пресс-секретаря Советского суда Казани Айгуль Шабняевой.

Напомним, 21 декабря на Казанском Пороховом заводе произошел пожар, в результате которого погибла 26-летняя работница завода и еще одна девушка пострадала. Взрыв произошел в цехе №40, где хранилась готовая продукция. Сообщение о взрыве и последующем пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 12:04, а через несколько минут на месте пожара уже появились первые пожарные рассчеты из ближайшей «заводской» пожарной части. Было возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».