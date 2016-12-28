Наверх
Взрыв на Порохом заводе: подозреваемых решили оставить на свободе
14:21, сегодня3
В Казани на капремонт горбольницы №5 потратят около 400 млн рублей
15:04, сегодня1
На медиафасаде "Казань Арены" впервые покажут новогоднее поздравление Владимира Путина
14:21, сегодня7
В Татарстане будут судить мать, которая убила двухмесячного сына соской с водкой
14:03, сегодня2
Почему казанцы выбирают загородные дома: мнение от первого лица
Под Казанью ребенок погиб в ДТП, не успев родиться
13:35, сегодня7
СМИ: в российской армии больше не будет офицеров-сержантов
13:29, сегодня8
На улице Краснококшайская грабители в масках совершили налет на "Евросеть"
13:06, сегодня6
В Казани объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь
В Татарстане в частном доме на пожаре погибли две женщины
12:57, сегодня1
Завтра в части Авиастроительного района Казани не будет света
11:59, сегодня6
В Татарстане на пациента психбольницы возбудили дело из-за 1000 рублей, переданных ИГИЛ
11:19, сегодня16
Тест от ProKazan.ru: узнайте свои уникальные умения
Взрослые развлечения в детском лагере: как ProKazan гулял на корпоративе
10:57, сегодня7
Центробанк сообщил о завершении проверки в Татфондбанке
10:57, сегодня12
Семья из Татарстана погибла в жуткой аварии в Башкортостане
10:36, сегодня10
ProKazan.ru выяснил, что выгоднее - построить дом или купить квартиру
«Жаль, что не сдохли». Самые неоднозначные фразы медиаперсон из Татарстана в 2016 году
10:30, сегодня10
В Казани появится мемориальная доска в честь первого секретаря Татарского обкома КПСС
10:18, сегодня11
Исполнитель главной роли фильма «ВИКИНГ» Данила Козловский поздравляет Казань
10:06, сегодня3
Подарок казанцам: открытие второго магазина «Леонардо»!
Глава исполкома Черемшанского района попал в страшное ДТП под Чистополем
09:59, сегодня7
Минниханов выложил в соцсетях фото новогоднего Казанского Кремля
09:49, сегодня23
ГИБДД перейдет на усиленный режим работы рядом с торговыми центрами
09:27, сегодня2
Государство против лихачей: последние изменения в законодательстве
В Челнах крановый завод выпустил юбилейный эротический календарь с сотрудницами
09:25, сегодня28
Стало известно, когда «Интехбанк» возобновит работу офисов в Казани
09:02, сегодня3
Казанский лукбук: декоратор магазина в зеленом платье, водолазке с молнией и дубленке
09:01, сегодня10
Что казанцам подарить своим детям на новый год?
Первые 15 дней нового года скидка 15%
09:00, сегодня
«Елки 5» уже стартовали
09:00, сегодня2
СМИ: в 2017 году Nokia планирует представить пять новых смартфонов
08:33, сегодня8
Вода "Живой ключ" и сеть АЗС "Автодорстрой" поздравляет всех жителей Казани с Новым годом!
Сегодня «Ак Барс» на своем льду примет «Северсталь»
08:13, сегодня
Сегодня в Казани будет -5 градусов
06:10, сегодня
В Татарстане спасли 14-летнего мальчика, который оказался погребен под снежной лавиной
22:25, 28.12.201613
Очевидец: "Сегодня опять горела поликлиника в Авиастроительном районе"
22:13, 28.12.201613
Казанские ученые назвали местные родники, из которых ни в коем случае нельзя пить
19:45, 28.12.201636
В Татарстане планируют навсегда запретить вывески со словом «пиво»
19:37, 28.12.201638
Жителей Нижнекамска поразила ярко-красная новогодняя елка
19:20, 28.12.201617
Предприниматели-клиенты Татфондбанка пытаются спасти бизнес с помощью микрозаймов
19:04, 28.12.201621
В Казани прошла благотворительная елка
19:00, 28.12.2016
Завтра в Казани ожидается небольшой снег
18:52, 28.12.20162
"Хочу, чтобы в парке был каток": казанцы об открытии Горкинского-Оместьевского леса
17:53, 28.12.201617
Медведев ответил на критику Минниханова о планах по изъятию денег у регионов-доноров
17:06, 28.12.201665
Глава ЦБ: «Ситуация Татфондбанка не оказывает системного эффекта на банковскую систему РТ»
16:57, 28.12.201625
В 2017 году в Татарстане увеличится взнос на капремонт
16:19, 28.12.201628
СМИ: завтра экс-капитан "Рубина" Сергей Семак станет тренером "Уфы"
16:01, 28.12.20163
Индекс «Оливье». Сколько казанцам придется потратить на продукты для праздничного салата
16:01, 28.12.201612
От 239 до 2880 рублей: сколько стоит погулять казанцам в зимних городках всей семьей
16:00, 28.12.2016
Минниханов подписал закон о начислении пени за неуплату налога на имущество
14:47, 28.12.201626
В Минздраве России заявили о «фантастическом» результате испытаний препарата от рака
14:40, 28.12.201614
Афиша на неделю 1-8 января 2017: бал-маскарад, экстрим на снегу и гигантский макет города
14:35, 28.12.2016
СМИ: в казанских отделениях «Булгар банка» ограничили выдачу наличных
14:28, 28.12.201622
В СК рассказали подробности дела о подростке с детскими порнофото в Нижнекамске
14:12, 28.12.201611
До возводимого ПСО "Казань" стадиона в Самаре проведут трамвайную ветку
14:06, 28.12.20163
Где в Казани попробовать баварские колбаски и вкуснейший борщ: обновление меню ресторана
13:53, 28.12.201611
В Татарстане в подвалах домов появились клетки для обогрева кошек
13:50, 28.12.201639
29 и 30 декабря в ряде домов Казани не будет света
13:29, 28.12.20166
Письма Деду Морозу: дети из РТ просят колокольчик для папы и путевку в Бурятию для мамы
12:14, 28.12.201619
В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и Ford шесть человек пострадали и один погиб
12:09, 28.12.20165
Железные медведь, сова и ленивец. В Казани открылась выставка с картинами из скоб
11:15, 28.12.20164
В Татарстане поймали подростка, который через Интернет рассылал детское порно
11:05, 28.12.201613
В Казани на корпоративе крупной компании выступили "Би-2": фото и видео с концерта
10:35, 28.12.201622
В Казани осудили парней, которые организовали притон в «Корстоне»
10:33, 28.12.201631
Госдолг регионов России снизился на 100 миллиардов рублей
10:24, 28.12.20161
Стали известны последние слова пилота Ту-154‍, который рухнул в Черное море
10:10, 28.12.201613
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Взрыв на Порохом заводе: подозреваемых решили оставить на свободе

Взрыв на Порохом заводе: подозреваемых решили оставить на свободе
16+
Фото: ProKazan.ru/соцсети
Суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, которые подозреваются в причастности к взрыву

Советский районный суд Казани отказал в аресте двух сотрудниц, которых следователи подозревают в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, которое привело к пожару на Казанском Пороховом заводе и к гибели человека.

- Суд не нашел оснований полагать, что указанные лица могут повлиять на свидетелей, скрыться от следствия, суда и каким-нибудь иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Женщины находятся на свободе, - цитирует «Татар-информ» слова пресс-секретаря Советского суда Казани Айгуль Шабняевой.

Напомним, 21 декабря на Казанском Пороховом заводе произошел пожар, в результате которого погибла 26-летняя работница завода и еще одна девушка пострадала. Взрыв произошел в цехе №40, где хранилась готовая продукция. Сообщение о взрыве и последующем пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 12:04, а через несколько минут на месте пожара уже появились первые пожарные рассчеты из ближайшей «заводской» пожарной части. Было возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».  

Люция Кашапова, 29.12.2016, 14:21
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин29 декабря 2016, 14:30
Надо проверить руководство на обеспечение безопасных условий труда.
Там тоже вроде преемственность поколений.
0
1
Согласны с автором?
Артур29 декабря 2016, 14:37
Не рабочих, а руководство судить надо
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2016, 14:48
Норм че могли люди пострадать а подозреваемые на свободе ,так и живем
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани