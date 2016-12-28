В Татарстане в частном доме на пожаре погибли две женщины

В Нурлатском районе Татарстана в частном доме на пожаре погибли две женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло накануне в 11 часов дня в деревне Новая Амзя на улице Ленина.

- Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Огонь был потушен местными жителями до приезда спасателей, - сказали в МЧС.

В результате пожара погибли две женщины 86 и 89 лет. По предварительной версии, огонь вспыхнул в результате нарушения правил монтажа электрооборудования.