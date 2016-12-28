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Пустят ли в Новый год с шампанским на елку и что делать, если знакомого задержала полиция

Пустят ли в Новый год с шампанским на елку и что делать, если знакомого задержала полиция
16+
Фото: prokazan.ru
ProKazan.ru задал 7 вопросов о поведении в новогоднюю ночь капитану полиции Ларисе Сенченко

1

Пустят ли на главную елку с шампанским?

Нет, распитие спиртных напитков в общественных местах предусматривает штраф. Все принесенные бутылки шампанского будут изъяты при входе. Праздник праздником, а безопасность превыше всего.

2

Какой напиток разрешен в общественных местах?

Только безалкогольные напитки, ведь праздник и радостное настроение может быть не только от «горячительных» напитков, но и атмосферы новогодней елки, подарков и от того, как вы сами организуете и спланируете выходные праздничные дни.

3

За что в Новый год полицейские могут забрать выпившего человека?

Во-первых, это появление в общественных местах в пьяном состоянии, когда человек уже не может стоять на ногах, идет по улице сильно пошатываясь, в неприглядном виде, то есть на нем грязная мокрая расстегнутая одежда. Из-за опьянения человек не может ориентироваться в пространстве - стоит или бесцельно передвигается с места на место. Он может попросту замерзнуть на снегу, поэтому для его безопасности лучше быть задержанным.

Во вторых, это мелкое хулиганство. То есть если вы позволите себе приставать к прохожим, нецензурно ругаться, портить чужое имущество полицейские имеют полное право забрать вас в отдел до выяснения обстоятельств.

4

Откуда забирать близкого человека, если его задержали сотрудники полиции?

Нужно обратиться в ближайшее отделение полиции, на стационарные посты либо в общественные пункты охраны правопорядка.

5

Могут ли несовершеннолетние прийти на елку в 12 ночи, чтобы встретить Новый год?

Дети, не достигшие 18 лет, не могут находится на улице и в общественных местах ночью с 22-х часов до 6-ти утра без сопровождения родителей или опекунов. Если школьники на выезде, они должны находиться с учителями.

6

Предусмотрен ли штраф за то, что несовершеннолетний пришел на елку ночью без взрослых?

Да, к ответственности за нахождение детей в ночное время одних привлекаются их родители. Наказание – штраф до 1 000 рублей либо до 2 000 рублей, если раньше этого ребенка уже задерживала полиция за прогулки ночью без сопровождения взрослых. Надо помнить, что ребенок легко может стать жертвой преступления, а потому пресечения таких гулянок направлено на их безопасность.

7

Можно ли вызвать полицию, если соседи шумят в новогоднюю ночь?

По закону новогодняя ночь ничем не отличается от любой другой в году. Поэтому если ваши соседи сильно мешают вам спать, то вы имеете право вызвать участкового. Однако стоит для начала попробовать договориться. Если же компания не реагирует на просьбы, полицейские проведут свою профилактическую работу.
Ольга Плешкова, 29.12.2016, 15:35
Тэги: Новый год в Казани
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Комментарии

Горожанин29 декабря 2016, 15:47
Радостное и позитивное начало , еще не наступившего Нового года. И вопросы то с отрицательными желаниями , как будто шампанское не алкоголь , а так, детская смесь.:-D
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Горожанин29 декабря 2016, 16:05
Плешка мозги забыла включить перед тем как статью писать
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Горожанин29 декабря 2016, 16:32
Тупая плешка, как же ты достала всех, тебе тоже надо было в Сирию лететь
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Горожаянину29 декабря 2016, 16:51
На елку берите ,,карманную бутылку,, .Продают шампанское ,,Левъ Голицынъ,, 0,2л по 100 руб. Рассуйте по карманам.
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