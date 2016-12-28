Стало известно, когда «Интехбанк» возобновит работу офисов в Казани

«Интехбанк» возобновит работу офисов после новогодних праздников в будние дни. Об этом сообщила начальник отдела рекламы и связей с общественностью ПАО «Интехбанк» Ирина Сулейманова, передает «Бизнес Online».

- В отделениях банка можно будет оплатить кредиты и проконсультироваться по вопросам получения выплат от агентства по страхованию вкладов и другим текущим вопросам, - сказала Сулейманова.

Напомним, 19 декабря «Интехбанк» приостановил работу офисов в Казани. «Интехбанк» вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных, решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка.

«Интехбанк» по итогам трех кварталов 2016 года занимает 124-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».