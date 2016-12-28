СМИ: в 2017 году Nokia планирует представить пять новых смартфонов

В течение 2017 года компания HMD Global, которая теперь владеет финским производителем, планирует презентовать четыре или пять новых смартфонов Nokia. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Сообщается, что первая новинка смартфона появится уже в феврале следующего года.

- На выставке Mobile World Congress Nokia D1C представит смартфон в двух вариантах: 5.5 дюйма с 3 ГБ оперативной памяти за 200 долларов и 5 дюймов с 2 ГБ оперативной памяти за 150 долларов, - говорится в сообщении.

Дисплеи для смартфонов заказаны у таких поставщиков, как LG Display, Innolux и Century Technology.

Напомним, в 2000 году Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов. В 2014 году компания временно ушла с рынка, продав свое мобильное подразделение Microsoft всего за $7,2 млрд. А в 2016 году его выкупили Foxconn и HMD.