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СМИ: в 2017 году Nokia планирует представить пять новых смартфонов

СМИ: в 2017 году Nokia планирует представить пять новых смартфонов
16+
Фото: pixabay.com

В течение 2017 года компания HMD Global, которая теперь владеет финским производителем, планирует презентовать четыре или пять новых смартфонов Nokia. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Сообщается, что первая новинка смартфона появится уже в феврале следующего года.

- На выставке Mobile World Congress Nokia D1C представит смартфон в двух вариантах: 5.5 дюйма с 3 ГБ оперативной памяти за 200 долларов и 5 дюймов с 2 ГБ оперативной памяти за 150 долларов, - говорится в сообщении.

Дисплеи для смартфонов заказаны у таких поставщиков, как LG Display, Innolux и Century Technology.

Напомним, в 2000 году Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов. В 2014 году компания временно ушла с рынка, продав свое мобильное подразделение Microsoft всего за $7,2 млрд. А в 2016 году его выкупили Foxconn и HMD. 

Люция Кашапова, 29.12.2016, 08:33
Тэги: Бизнес
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Комментарии

Горожанин29 декабря 2016, 08:44
а есть доступные трубки за 50$ ?
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Форвард29 декабря 2016, 08:49
Нокиа всегда славилась своим качеством. Да и WP удобен в использовании. Зря флагманы не выпускают.
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1
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Горожанин29 декабря 2016, 09:02
В ответ на комментарий пользователя
Нокиа всегда славилась своим качеством. Да и WP удобен в использовании. Зря флагманы не выпускают.
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MS свалили из РФ(не вошли в список 16 избранных). Щас не осталось практически на рынке смартов с WP
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Горожанин29 декабря 2016, 09:08
И чо?
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Горожанин29 декабря 2016, 09:19
Вчера доблестный сотрудник гибли остановил. Сказал что операцию по световым прибором проводит. Начальство приказал за любую сгоревший лампочку ротором состовлиять. Выписал штраф что была сгоревший лампочка на номерных знаках. Одна сгоревшая лампочка и план по протоколам в порядке. Ладно хоть честно признались что план поставлен и надо выполнять.сегодня заплачу и лампочку поменяю. Будьте оккратный уважаемые водители. Посмотрите ваши фары и лампы на машине. Чтобы под план не попасть.
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