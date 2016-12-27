Очевидец: «Сегодня опять горела поликлиника в Авиастроительном районе»

Три часа назад в соцсетях появилось сообщение, что несколько часов огонь вспыхнул в поликлиинике КДЦ в Авиастроительном районе. Причем, как уверяет очевидец, это уже не первый пожар в этом здании.

- Снова горела поликлиника КДЦ в Авиастроительном, - написал казанец под ником Макс Браун.

Судя по фотографиям, сгорел козырек здания.

Как сообщили порталу ProKazan.ru в пресс-службе МЧС России по РТ, пожар возник по адресу Копылова, 4.

- Горело заброшенное здание бывшей детской поликлиники, - объяснил Андрей Родыгин. - На первом этаже там уже давно все стекла выбитые.