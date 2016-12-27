Казанские ученые назвали местные родники, из которых ни в коем случае нельзя пить

Ученые из КФУ внимательно изучили химический состав воды из 12 разных родников третьей столицы, а также и пригорода. В ходе проверки выяснилось, что два источника оказались непригодными для питья.

- В роднике на улице Новаторов вода с повышенным значением жесткости, а в источнике на территории поселка Чебакса в воде содержится большое количество нитратов, - рассказал инженер кафедры общей геологии и гидрогеологии КФУ Никита Курлянов.

Также специалисты решили проверить воду, которая течет из кранов в домах Вахитовского, Приволжского, Московского и Ново-Савиновского районов. Советский район не вошел в их число, так как вода в нем попадает из двух источников: часть из Волги, часть - из подземных источников.

По словам доцента кафедры общей геологии и гидрогеологии Рустама Мусина, в большинстве районов города вода хорошая. Проблема качества зачастую заключается в том, что вода транспортируется по ржавым трубам, цвет ее бывает желтоватым, иногда даже появляется запах.

Меньше всего повезло с водой жителям поселков Дербышки, Аки и Нагорный. Они пьют артезианскую воду, жесткость которой превышает норму в несколько раз.