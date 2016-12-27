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В Татарстане планируют навсегда запретить вывески со словом «пиво»

В Татарстане планируют навсегда запретить вывески со словом «пиво»
16+
Фото: ProKazan.ru

Вчера, 27 декабря, на заседании экспертного совета при УФАС России по РТ обсуждали законность рекламы алкоголя в виде вывесок со словом «пиво» и пришли к выводу, что их следует запретить.

Председатель экспертного совета Игорь Павлов обратился к органам местного самоуправления с просьбой вообще не выдавать разрешения на размещение подобных рекламных вывесок.

- Это позволит пресекать нарушение действующего законодательства на самых начальных этапах, не доводя до нарушения закона со стороны государственных органов, - отметил Павлов.

Представитель Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев предложил создать специальный каталог, в котором можно будет увидеть яркие примеры нарушения Федерального закона «О рекламе».

Экспертный совет по рекламе — это совещательный орган, который выносит оценку определенной ситуации и может давать заключения, принимаемые судом и другими ведомствами.

Юлия Шамсутдинова, 28.12.2016, 19:37
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Горожанин28 декабря 2016, 19:54
И не надоело этим недоумкам каждый день предлагать всякого рода безумные законы. Займитесь делом наконец ради людей, а нк ради своих карманов.
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Димас люблю пивас28 декабря 2016, 19:56
Ну это уже беспредел! Как я найду где мне пивас купить? Гоните лобби зожывцев из правительства!
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Горожанин28 декабря 2016, 19:57
Виски?
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не горожанин28 декабря 2016, 19:58
Всем составом срочно на освидетельствование на Сеченова. Похоже крайне необходима изоляция от общества на период предпраздничного обострения...
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Горожанин28 декабря 2016, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
И не надоело этим недоумкам каждый день предлагать всякого рода безумные законы. Займитесь делом наконец ради людей, а нк ради своих карманов.
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Там уровень Бог,он помнит только то,что пиво для плебеев,попивая виски в течении всего рабочего дня!
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Горожанин28 декабря 2016, 20:01
В ответ на комментарий пользователя
Всем составом срочно на освидетельствование на Сеченова. Похоже крайне необходима изоляция от общества на период предпраздничного обострения...
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Они уже давно изолированы!
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Горожанин28 декабря 2016, 20:03
ОВИП предлагаю!
ОНИ не поймут!
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Горожанин28 декабря 2016, 20:06
Не запретят,потому что ПИВО-это ПИВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Злобный Аноним28 декабря 2016, 20:08
А так же вывески "МЯСО" на магазинах, торгующих мясом? ???
Впрочем, говорят, что то и не пиво, и не мясо...
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горожанин28 декабря 2016, 20:37
ПИВО. так называемое, это не пиво-смесь концетратов под вкус пива.Пиво настоящее варят,и срок хранения не более 3-х дней
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Горожанин28 декабря 2016, 20:44
"навсегда" сильно сказано! не слишком замахнулись?!
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Горожанин28 декабря 2016, 21:00
Губит людей не пиво......
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Горожанин28 декабря 2016, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Губит людей не пиво......
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...а вода из крана третьей столицы :-D
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Горожанин28 декабря 2016, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
Ну это уже беспредел! Как я найду где мне пивас купить? Гоните лобби зожывцев из правительства!
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Димас всё,тебе тоже теперь придется вывеску менять ! Никакого житья чиновники недают !
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