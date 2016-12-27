В Татарстане планируют навсегда запретить вывески со словом «пиво»

Вчера, 27 декабря, на заседании экспертного совета при УФАС России по РТ обсуждали законность рекламы алкоголя в виде вывесок со словом «пиво» и пришли к выводу, что их следует запретить.

Председатель экспертного совета Игорь Павлов обратился к органам местного самоуправления с просьбой вообще не выдавать разрешения на размещение подобных рекламных вывесок.

- Это позволит пресекать нарушение действующего законодательства на самых начальных этапах, не доводя до нарушения закона со стороны государственных органов, - отметил Павлов.

Представитель Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев предложил создать специальный каталог, в котором можно будет увидеть яркие примеры нарушения Федерального закона «О рекламе».

Экспертный совет по рекламе — это совещательный орган, который выносит оценку определенной ситуации и может давать заключения, принимаемые судом и другими ведомствами.