Жителей Нижнекамска поразила ярко-красная новогодняя елка

Сегодня, 28 декабря, в Нижнекамске торжественно открыли елку на новой набережной поселка Красный Ключ. Нестандартность ситуации заключается в том, что дерево не зеленое, как все привыкли, а ярко-красного цвета.

Местных жителей ожидало необычное театрализованное представление опять-таки с "красным" названием - "Красная жара". В нем приняли участие персонажи популярного мультфильма «Мадагаскар», сообщает пресс-служба администрации муниципального района.

Почему администрация Нижнекамска решила установить именно красную елку, неизвестно. Однако жители республики такую идею встретили с восторгом и уже очень активно обмениваются фотографиями на ее фоне в социальных сетях.