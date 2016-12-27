Глава ЦБ: «Ситуация Татфондбанка не оказывает системного эффекта на банковскую систему РТ»

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

- Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора, - считает Набиуллина.

Отметим, что Банк России с 15 декабря текущего года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца.

- Такое решение было принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки, - говорится в сообщении.

Напомним, проблемы с выдачей наличных с текущих счетов и вкладов физических лиц у Татфондбанка начались еще 12 декабря. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству разработать комплекс мер по поддержке предпринимателей-клиентов Татфондбанка.