Госдолг регионов России снизился на 100 миллиардов рублей

Государственный долг регионов России на 1 декабря 2016 снизился на 110,2 млрд рублей, или на 4,8 процента. Об этом «Известиям» рассказали в Счетной палате. В СП также отметили, что до конца этот показатель может несколько увеличиться, но в целом задолженность субъектов будет меньше, чем год назад.

В Счетной палате отмечают, что в этом году главным кредитором вновь стало государство. Регионы замещают коммерческие кредиты государственными под символический 1 процент. На эти цели в этом году было выделено 340 млрд рублей. Тем не менее рост задолженности произошел в 56 регионах.

Основной причиной роста госдолга регионов в СП называют проблему несбалансированности бюджетов субъектов Федерации. Доходы многих из них не покрывают расходы.

Отметим, на встрече с журналистами 23 декабря Владимир Путин отмечал, что в следующем году государство также планирует поддерживать регионы-должники дешевыми кредитам.