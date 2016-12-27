В 2017 году в Татарстане увеличится взнос на капремонт. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РТ.

Так, в соответствии с постановлением кабмина РТ, минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Татарстане в 2017 году увеличат с 5 рублей до 5,85 рубля на один квадратный метр. Таким образом, взнос увеличивается на 17%.

Кстати, плата за капремонт на уровне 5 рублей была введена в 2010 году.