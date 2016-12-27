В Минздраве России заявили о «фантастическом» результате испытаний препарата от рака

Российские ученые начали испытания нового препарата против рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире канала "Россия 24".

По словам главы Минздрава, сейчас идет вторая фаза клинических испытаний препарата. Скворцова добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, которые блокируют развитие той или иной злокачественной опухоли в организме, передают "Известия".

- Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные препараты для блокады развития той или иной опухоли, — сказала она.

По ее словам, препарат носит название PD-1. Скворцова рассказала, что у препарата в дальнейшем может быть другое торговое наименование.

Онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран. По данным Минздрава, за последние 10 лет число больных в России выросло на 18%, сейчас от онкологии страдают около 3 млн человек.

Одна треть случаев смерти от онкологического заболевания вызвана пятью основными факторами риска, такие как большая масса тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, курение табака и употребление алкоголя, сообщает ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что именно курение табака является самым значительным фактором риска развития онкологии.