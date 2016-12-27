Минниханов подписал закон о начислении пени за неуплату налога на имущество

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал принятый 26 декабря Государственным Советом РТ республиканский закон об установлении в регионе даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год. Закон был опубликован на официальном портале правительства.

В Татарстане пеня начисляется с 1 мая 2017 года. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 года.

Закон вступил в силу с 26 декабря.