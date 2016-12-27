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Минниханов подписал закон о начислении пени за неуплату налога на имущество

Минниханов подписал закон о начислении пени за неуплату налога на имущество
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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал принятый 26 декабря Государственным Советом РТ республиканский закон об установлении в регионе даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за 2015 год. Закон был опубликован на официальном портале правительства.

В Татарстане пеня начисляется с 1 мая 2017 года. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 года.

Закон вступил в силу с 26 декабря.

Н. Вильданов, 28.12.2016, 14:47
Тэги: Деньги
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Комментарии

Налоговый инспектор28 декабря 2016, 15:12
Удачливые за борматюшинские и прочие резиденции, за майбахи-вертолеты уже заплатили? Тогда мы идем к вам.
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Горожанин28 декабря 2016, 15:15
Они знают что ада нет
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