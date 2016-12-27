В СК рассказали подробности дела о подростке с детскими порнофото в Нижнекамске

В Следственном комитете сообщили, в чем именно обвиняют 16-летнего студента одного из колледжей в Нижнекамске, которого обвинили в распространении порнографических материалов с участием лиц, не достигших 14 лет.

По данным правоохранительных органов, подросток в мае 2016 года подросток познакомился в социальной сети с 13-летней девочкой из Ульяновска.

- В ходе переписки он уговорил ее сделать интимные фотографии и прислать ему. В дальнейшем, угрожая их распространением, подозреваемый требовал все новых фотографий, - рассказали следователи.

Однако девочка отказалась присылать новые фото, после чего студент отослал ее снимки родителям и учителям.

По данному факту СКР возбудил дело по статье "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", свою вину подросток признал, сейчас продолжается расследование.