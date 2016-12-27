29 и 30 декабря в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

В четверг, 29 декабря с 9.00 до 14.00 электричество отключат в поселках Борисково и Калининский Приволжского района по адресам: ул.Авангардная, 58, 62 (к.1, 2, 3, 4), 66, а также в домах частного сектора по улицам: Авангардная, Грунтовая, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Сормовский пер., Тюменская, Тюменский пер., Школьная.

В пятницу, 30 декабря с 9.00 до 16.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.Литвинова, 31-33, ул.Луначарского, 14-16, ул.Сарапульская, 1-17, 2-18, ул.Тренева, 10-62, 15-69, ул.Центрально-Мариупольская, 91.

Кроме того, электричество отключат в ряде промышленных и административных зданий указанных районов.