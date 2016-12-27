Стали известны последние слова пилота Ту-154‍, который рухнул в Черное море

Эксперты расшифровали запись с речевого бортового самописца с разбившегося Ту-154 Минобороны, сообщает Life со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, пленка, фиксировавшая переговоры в кабине, оказалась не повреждена.

- Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с...! Командир, падаем!" — цитирует Life слова источника.

По данным источника, второй самописец Ту-154, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил, когда начнется его расшифровка, неизвестно.

По предварительным данным, на борту самолета рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился.

Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушный борт рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.