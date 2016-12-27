Индекс «Оливье». Сколько казанцам придется потратить на продукты для праздничного салата

ProKazan.ru решил выяснить, сколько стоят одни и те же продукты для салата «Оливье» в разных магазинах Казани

Мы решили составить свой «индекс Оливье», чтобы выяснить, где будет выгодно закупить продукты для самого новогоднего рецепта.

Для расчета итоговой стоимости мы взяли по килограмму картофеля, моркови и репчатого лука, по банке маринованных огурцов (600–700 граммов), зеленого горошка (300–400 граммов), десяток куриных яиц (категории С1), пачку майонеза (около 400 миллилитров) и палку "Докторской" колбасы (500 граммов).

В гипермаркете «Лента» мы учитывали цены, действительные при предъявлении карты постоянного покупателя сети.



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