СМИ: йод, зеленку и валокордин могут начать продавать по рецептам

Валокордин, йод и зеленку могут начать продавать в аптеках по рецептам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина.

Сообщается, что в первом квартале 2017 года будет принято окончательное решение.

- Я думаю, что валокордин будет отпускаться в аптеках по рецепту, - сказал Хлопонин.

Также он добавил, что сейчас идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.

- Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно, - добавил вице-премьер.

Отметим, что дискуссия о необходимости навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в том числе лекарств, возникла в связи с массовым отравлением и смертями жителей Иркутской области.

Напомним, в Иркутске погибли 72 человека, отравившись спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник". Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Арестованы 11 человек, опрошено около 100 свидетелей.