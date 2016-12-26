Скульптор, водитель «Камаза» и примерный дедушка. Кто строит ледовый городок в Казани

Журналист ProKazan.ru пообщался со строителями ледового городка у театра кукол “Экият”

Уже через два дня у театра кукол “Экият” в Казани откроют Ледовый городок. Над его созданием вовсю трудится бригада строителей. Корреспондент ProKazan.ru побывал на площадке и узнал, кто занят созданием одного из главных новогодних развлечений, и чем строители занимаются в другое время года.

Даниил Аникин, скульптор

- Я уже 18 лет занимаюсь строительством ледовых городков. Раньше работали по северам, по всей России. В этом году очередной раз строимся в Казани. Я скульптор, меня можно назвать “свободный художник”, зимой вот работаю со льдом, а летом мои материал - это гипс, дерево, металл… Сейчас уже не выставляюсь, а лет пятнадцать назад были свои выставки. Со льдом своя специфика, нужно уметь работать с материалом. Здесь больше упор идет на силуэт, на резьбу.

Эмиль Калиуллин, резчик по дереву

- Я учился на художника, в студенческие годы каждый год вырезали ледовые фигуры. В Казань переехал год назад. В прошлом году здесь все таяло, росла трава, работы просто не было. В этом году случайно вышел на прогулку, смотрю - строится городок. Познакомился с художниками, они пригласили. Сначала монтажником работал, потом начал вырезать, у меня есть опыт резьбы по дереву. Потихоньку навожу красоту, добавляю узоры на горках.

Билсур, водитель "Камаза"

- В обычной жизни вожу песок, доставляем строительные материалы. Это мой первый ледовый городок, до этого я никогда не пробовал здесь работать. Но здесь важна не только грубая мужская сила, но и особые навыки. Я хочу и дальше работать здесь, обязательно приду на следующий год. Торопимся сдать, детишки ждут, проходят, спрашивают каждый день, когда откроемся. Я шучу, что в июне.

Валерий, укладчик брусчатки

- Летом работаю укладчиком брусчатки, зимой иду строить ледовый городок. Это уже пятый на моем счету. Помню каждый, к которому приложил руку. Когда построишь такую красоту, самому приятно. Кататься на горки ходим всей семьей, с внуками, до самой весны. Дети знают, что это дедушка строил, гордятся.

Вадим Иванов, разнорабочий

- Второй год подряд строю ледовый городок. Кем я только не работал, подсобником, монтажником, строителем… Можно сказать, я разнорабочий. В свободное от работы время занимаюсь футболом. Тренируемся с друзьями, раньше была команда, сейчас разве что в выходные собираемся. На эти горки я приведу кататься свою девушку. Она, кстати, тоже здесь будет заниматься с детьми, она в детском саду работает.