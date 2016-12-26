Сотрудника ГИБДД из Казани осудили за смертельное ДТП с тремя авто

В Чистополе осудили 29-летнего инспектора полка ДПС ГИБДД Казани Андрея Енизеркина, которого признали виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб 24-летний Ришат Х. Об этом сообщили в Следственном комитете.

- Приговором суда Енизеркину назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения с лишением права управлять транспортным средством на 2 года, - рассказали в СК.

По данным Следственного комитета, вечером 21 апреля этого года Андрей Енизеркин ехал в Казань вместе с женой и годовалой дочкой на Renault Duster своего тестя. Шел дождь, асфальт и обочина были мокрыми, с обеих сторон был установлен знак "Обгон запрещен".

В какой-то момент на 108 км трассы Оренбург — Казань Енизеркин в нарушение ПДД не учел дорожные и метеорологические условия и выбрал скорость, "которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением", затем "совершил наезд на обочину, после которого потерял управление...".

В результате Renault выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с двумя авто - Hyundai Sonata и Daewoo Nexia, Renault перегородил проезжую часть, Hyundai Sonata приземлилась в кювете справа от дороги в сторону Казани, а получившая основной удар Nexia вылетела на крышу в кювете слева.

Водитель Daewoo - Ришат Х. - от полученных травм скончался на месте происшествия, спасатели смогли извлечь тело, только разрезав авто. С места аварии врачи госпитализировали супругу предполагаемого виновника аварии — с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, годовалую девочку спасло детское кресло.

Инспектор ГИБДД после ДТП вину не признал, по его словам, он сам едва не стал жертвой: якобы непосредственно перед аварией в Renault по касательной въехал автомобиль "ВАЗ", выскочив из встречного потока, зацепив левое зеркало и тут же скрывшись с места ДТП. В ходе расследования уголовного дела эти слова были проверены, они не подтвердились.