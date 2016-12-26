Жители Уфы устроили давку за бесплатные банки Coca-Cola

Жители Уфы устроили давку в очереди за бесплатные банки газированного напитка Coca-Cola, об этом сообщает ProUfu.ru.

Толпа образовалась из-за прибытия в город "Рождественского каравана" Coca-Cola. Несмотря на то, что на месте дежурили полицейские, они не смогли удержать детей, которые бежали за грузовиками.

Караван из трёх грузовиков так и не смог добраться до места назначения. Как только машины остановились, несколько человек в костюмах Санта-Клауса начали проводить конкурсы и раздавать бесплатные банки газировки. Давка усилилась, а организаторы тщетно пытались призывать сохранять спокойствие.

Один из очевидцев также рассказал, что в результате давки никто не пострадал, однако все упорно боролись за бесплатную банку напитка.

Отметим, что несколько дней назад караван проезжал и в Казани, а также, как сообщает ProGorodSamara.ru, в Самаре.