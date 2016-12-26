В Казани в канун Нового года запустят салют с двух точек города

В Казани в преддверии новогодних праздников будут запущены салюты с двух точек города — при открытии ледового городка у театра кукол «Экият» 29 декабря и возле Цирка при открытии главной новогодней елки 30 декабря. Об этом порталу ProKazan.ru рассказали в мэрии города.

Напомним, в этом году темой ледового городка были выбраны фольклорные композиции и народные сказки.

Главную новогоднюю елку, которую в этом году установили возле Центрального стадиона высотой 42 метра, украшают более 3600 различных игрушек и светодинамические энергосберегающие гирлянды.

Отметим, всего в этом году в Казани установлено более 100 елок и елочных комплексов. На 39 из них состоятся народные гуляния, которые пройдут в парках и скверах «Крылья Советов», «Континент», «Черное озеро», «Сосновая роща», парк им.Урицкого, парк им.Петрова, «Адмиралтейский сад», парк по ул.Сыртлановой, сквер Татарской филармонии.