Мэрия Казани: «Жители дома на Назарбаева переселят, когда квартиры предоставит Госжилфонд»

Администрация города провела тендер на расселение жильцов, однако квартир до сих пор нет

Мэрия Казани прокомментировала вопрос о расселении жильцов аварийного дома на улице Назарбаева, где вчера утром обвалился потолок сразу в трех местах. По словам представителя исполкома, расселение семей из четырех корпусов до сих пор не началось потому, что квартиры до сих пор не предоставил Госжилфонд.

- Там половина семей проживает в муниципальном жилье, половина - собственники, - объясняет представитель пресс-службы мэрии Ренат Ширманов. - По муниципальным квартирам конкурс выиграл Госжилфонд, как он квартиры предоставит, сразу начнется переселение. А по собственникам тендер будет объявлен после Нового года. Как только конкурс пройдет, жилье будет приобретаться, люди также будут переселяться. Жители муниципальных квартир будут переселяться туда, где квартиры даст ГЖФ. А куда будут переселяться собственники, будет видно только после проведения конкурса.

Когда же будут предоставлены квартиры, представитель ведомства сказать не смог. ProKazan.ru направил запрос в Государственный жилищный фонд при президенте РТ. На момент публикации редакция не получила ответа.

Напомним, что четыре корпуса по адресу Назарбаева, 35 находятся в аварийном состоянии: провода в здании оголены, лестница стоит на подпорке, а на голову периодически падают части потолка. Проживающие в доме семьи уже боятся за свою жизнь.

