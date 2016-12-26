Топ 12: самые читаемые материалы на портале ProKazan.ru за 2016 год

Мы составили небольшую подборку новостей, которые были самыми читаемыми в этом году

В 2016 году в Казани и в Татарстане произошло большое количество самых разных событий, мы составили на основе данных Mail.ru подборку из 12 материалов, который были самыми читаемыми в каждом месяце года - от января до декабря.

Январь

Самой читаемой новостью января на ProKazan.ru стало трагическое событие - из-за проблем с сердцем скончался корреспондент программы “Перехват” Артем Агалаков. Эту новость прочитали почти 35 тысяч человек.

Февраль

В этом месяце больше всего людей прочитали новость о том, что в Центробанке объяснили резкие колебания рубля местью уволенного банкира казанского банка, при этом виновника произошедшего так и не нашли. Новость прочитали 31,5 тысяч человек.

Март

В первом месяце весны больше всего людей прочитали новость о том, что в Казани приговорили иностранцев, убивших мужа племянницы Шаймиева. Их осудили к 19,5 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет наказания в тюрьме, а последующие годы в колонии строго режима. Эта новость заинтересовала 13 тысяч человек.

Апрель

В апреле самым читаемым материалом стала хроника событий с места трагедии в "Мирном", где стрелок расстрелял людей на спортивной базе "Динамо", хронику прочитали 31,5 тысяч человек.

Май

В мае больше всего людей заинтересовала новость о том, что погибшая в Деревне Универсиады первокурсница удалилась из «ВКонтакте» перед смертью. Девушка приехала из Буинска и училась в КФУ на 1 курсе Института вычислительной математики и информационных технологий. Новость прочитали 21,7 тысяч человек.

Июнь

В первый месяц лета люди больше всего читали новость о том, что в Спасском районе Татарстана в ДТП погибли 5 человек. Материал прочитали 15 тысяч человек.

Июль

В июле самой читаемой новостью также стало ДТП - в Казани на улице Глушко ехавшие под 140 км/ч байкер с девушкой погибли, протаранив авто. Новость прочитали 22,7 тысяч человек.

Август

В августе информационное поле взволновала учительница из Альметьевска, которую поймали после секса с ее ученицей. Новость, что школьницу, госпитализированную после секса с учительницей, выписали из больницы, стала самой читаемой, ее прочитали 46,7 тысяч человек.

Сентябрь

В сентябре сообщение о том, что после анонса новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus цены на предыдущие поколения смартфонов от Apple снизились почти на 10 тысяч рублей, стало самой читаемой новостью - ее прочитали 14,7 тысяч человек.

Октябрь

В октябре людей больше всего заинтересовало то, что Севастополь и Казань победили в Интернет-голосовании за символы новых банкнот. При этом в окончательном голосовании Казань в список победителей не попала. Новость прочитали свыше 40 тысяч человек.

Ноябрь

В ноябре самым читаемым материалом стал спецпроект - "Казань, которую мы так и не увидели". Мы решили посмотреть, каким проектам так и не суждено было осуществиться. Его прочитали 14,4 тысячи человек.

Декабрь

В последнем месяце зимы, который еще не завершился, самой читаемой новостью стала новость о том, что за сутки перед трагедией в Черном море падение ТУ-154 предсказал блогер. Новость прочитали 22,4 тысячи человек.