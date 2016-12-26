В Татарстане сняли мужскую пародию на клип «Tatarka — Алтын»

Накануне в соцсетях появился клип Tаtary – Batyr, который сняли молодые артисты Мензелинского драм театра им. С. Амутбаева, передает «Татар-информ».

Данный видеоклип своего рода является ответом-пародией на клип Иры Смелой «Tatarka — Алтын», который набрал более 8 миллионов просмотров.

Сообщается, что идея клипа принадлежит Рустему Зиннурову, который после хита Татарки настолько вдохновился, что решил дать своеобразный ответ татарских парней. В клипе также снялись его младшие братья — Раушан и Инсаф, а также коллега по цеху — Нафис.

- Как-то вечером, слушая «Алтын», иду домой, в голове проснулась идея, а почему бы "егетлэргэ" не ответить Ире. Пришел домой и предложил своим ребятам: «Пока свежо, надо действовать», - рассказал Рустем Зиннуров.

Напомним, блогер Ирина Смелая, уроженка Набережных Челнов, под псевдонимом Tatarka выпустила в конце ноября в Интернете дебютный видеоклип под названием "Алтын" (в переводе с татарского - "Золото"). В клипе Ирина Смелая читает рэп на татарском языке, а также спрашивает, "из чего сделаны девушки/парни", рассказывает о своих желаниях, одновременно предупреждая, что того, кто заглянет в ее глаза, она съест. Клип в жанре Cloud Rap снимался в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней.