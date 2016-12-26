Наверх
В Казани после сообщений об "опасных" мандаринах провели рейд по базам с цитрусами
13:55, сегодня4
В Татарстане сняли мужскую пародию на клип «Tatarka — Алтын»
14:54, сегодня1
Заходи в паблик ProKazan.ru и выиграй ящик Coca-Cola!
13:57, сегодня4
Парень, напавший под Казанью с электрошокером на вьетнамцев, пытался спрятаться в диване
13:31, сегодня6
Государство против лихачей: последние изменения в законодательстве
Казанский лукбук: дизайнер одежды в пушистой шубе, винтажной юбке и носках с люрексом
13:16, сегодня5
Завтра в Авиастроительном и Кировском районах Казани не будет света
12:43, сегодня
Новогодние каникулы 2017: афиша открытия городских елок в Казани и интерактивная карта
12:05, сегодня1
Что казанцам подарить своим детям на новый год?
Обувная фабрика "Спартак" заявила о банкротстве из-за ситуации с Татфондбанком
11:50, сегодня21
В Казани хотят построить железную дорогу ЖК «Салават Купере» - Казань-2
11:44, сегодня14
Тест от ProKazan.ru: какой подарок вы получите на Новый год?
11:17, сегодня3
Вода "Живой ключ" и сеть АЗС "Автодорстрой" поздравляет всех жителей Казани с Новым годом!
В Татарстане водитель снегохода погиб в ДТП с локомотивом
11:15, сегодня3
«Елки. Деньги. #можноВСЁ» или как встретишь Новый год, так его и проведешь!
11:10, сегодня
Очевидец о крушении Ту-154: «Самолет летел с неестественно задранным вверх носом»
11:08, сегодня13
В Сети появилось видео, как в Татарстане грузовик с отлетевшим колесом опрокинулся в кювет
10:55, сегодня4
Теннисист Марат Сафин расстался с певицей Аидой Гарифуллиной
10:34, сегодня18
В Казани при пожаре в частном доме сгорели трое мужчин
10:15, сегодня7
В Казани осудили водителя Range Rover, устроившего гонки с полицией на Фучика
10:05, сегодня15
ProKazan публикует фото, как будет выглядеть световое шоу на стенах Казанского Кремля
09:41, сегодня5
В Казани мужчина похитил автомобиль с пустым баком и выставил его на продажу
08:34, сегодня10
«Ак Барс» встретится с питерским СКА
08:06, сегодня1
Сегодня в Казани ожидается слабый снег
06:10, сегодня
Какая на вкус настоящая индийская кухня в Казани?
21:00, 26.12.201617
Минниханов выложил "ВКонтакте" картину с волками: "Не важно кто на против важно кто рядом"
18:59, 26.12.201645
Убийца, зарезавший бизнесмена в Челнах, сделал это из-за издевательских голосов
18:48, 26.12.201614
В Казани опровергли массовое отравление китайскими мандаринами
18:24, 26.12.201617
«По башке прилетело». В аварийном доме на Назарбаева в Казани обвалился потолок
18:05, 26.12.201648
Проект "Преображение": 4 вечерних образа для казанской девушки на новогоднее торжество
17:49, 26.12.201613
Директор "Динамо Казань" об обновлении состава: "Никакого давления на спортсменок нет"
17:42, 26.12.2016
Завтра в Казани ожидается -8 градусов и небольшой снег
17:31, 26.12.2016
Интерьер дня: сочетать несочетаемое - неоклассика и прованс в 2-этажном доме в Казани
17:15, 26.12.20166
СМИ: Чулпан Хаматова побрилась наголо ради Евгения Миронова
16:26, 26.12.201631
FIFA опубликовала новый ролик про Казань к ЧМ-2018
16:16, 26.12.20166
Минниханов поручил принять меры в отношении руководства Татфондбанка
15:48, 26.12.201652
"Рубин" хочет купить полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого
15:29, 26.12.20162
Реально ли в Казани купить подарок за 70 рублей?
15:28, 26.12.20164
В Татарстане мужчина украл с елки гирлянды в торговом центре, чтобы украсить свой дом
15:10, 26.12.201615
В Челнах около банка двое с пистолетом ограбили мужчину на 1,2 млн рублей
14:48, 26.12.20168
В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи
14:31, 26.12.201611
«Кобзон причастен к ситуации в стране». Лидер «Яблока» прокомментировал свои высказывания
13:48, 26.12.201636
Католическое Рождество в Казани: самая красивая елка, толпы иностранцев, "оперные" молитвы
13:46, 26.12.20169
Обзор тендеров: 300 тысяч из бюджета РТ на ремонт телефонов и 3,2 млн на рассылку СМС
13:15, 26.12.201612
Минниханов о ситуации с Татфондбанком: «У республики нет возможностей для санации банка»
13:14, 26.12.201622
Завтра в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Советском районах Казани не будет света
12:59, 26.12.20162
Сотни людей, отряд "Рысь" и пропуск по талонам: как выдают деньги вкладчикам Татфондбанка
12:57, 26.12.201660
В РТ осудили школьника, который убил двух бомжей, чтобы доказать свою «серьезность»
12:29, 26.12.201623
В Казани отменены праздничные мероприятия в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе
12:01, 26.12.201618
Итоги года - 2016: стрельба на базе МВД, скандал с лишними этажами и зависть казанцев
12:00, 26.12.20163
Для бизнесменов, пострадавших от падения Татфондбанка, выделят 1 млрд рублей
11:39, 26.12.201614
«Жаль, что Кобзона не было». Прокуратура проверит скандальные слова лидера «Яблока» в РТ
11:33, 26.12.201647
В Минтрансе РФ озвучили основные версии крушения самолета Ту-154 на Черном море
11:09, 26.12.201613
Полиция Татарстана обвинила жителя Швеции в пропаганде экстремизма
10:37, 26.12.201615
Президент РТ побывал в шоу-руме на «Казань Арене», где собираются продавать мотоциклы
10:33, 26.12.201622
В Казани на детской площадке в перилах застряла 7-летняя девочка
10:00, 26.12.201610
Тест ProKazan.ru: как хорошо вы знаете кинематограф?
10:00, 26.12.201614
СМИ: Центробанк спасет Татфондбанк за счет федеральных банков
09:51, 26.12.201615
Лидер «Яблока» в РТ сожалеет, что на борту разбившегося самолета Ту-154 не было Кобзона
09:29, 26.12.201656
СМИ: в 2016 году каждый житель России выбросил около 500 кг мусора
09:24, 26.12.20168
Сегодня начнут выдавать страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка
09:22, 26.12.20165
СМИ: российские банки смогут узнавать у операторов о смене клиентом SIM-карты
08:59, 26.12.20163
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Заходи в паблик ProKazan.ru и выиграй ящик Coca-Cola!

Заходи в паблик ProKazan.ru и выиграй ящик Coca-Cola!
16+
Фото: предоставлено компанией Coca-Cola

В честь приближающегося Нового года портал ProKazan.ru запустил в паблике конкурс - мы разыгрываем три ящика Coca-Cola!

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть подписчиком нашего паблика ВКонтакте, сделать репост этой записи и ждать результатов!

Всего будет три победителя, каждый получит по одному ящику, пожалуй, самого новогоднего напитка.

Ссылка на конкурс

ProKazan.ru, 27.12.2016, 13:57
Тэги: Праздники в Казани
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин27 декабря 2016, 14:20
Эту гадость не пью и вам не советую!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2016, 14:28
best
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2016, 14:35
ВК нет меня, но как по мне, самый новогодний напиток это шампанское.......
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2016, 14:43
Кока-колой хорошо засоры прочищать ;)
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани