Заходи в паблик ProKazan.ru и выиграй ящик Coca-Cola!

В честь приближающегося Нового года портал ProKazan.ru запустил в паблике конкурс - мы разыгрываем три ящика Coca-Cola!

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть подписчиком нашего паблика ВКонтакте, сделать репост этой записи и ждать результатов!

Всего будет три победителя, каждый получит по одному ящику, пожалуй, самого новогоднего напитка.

Ссылка на конкурс