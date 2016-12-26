Парень, напавший под Казанью с электрошокером на вьетнамцев, пытался спрятаться в диване

В Зеленодольском районе Татарстана полицейские по «горячим следам» задержали за разбойное нападение с электрошокером 23-летнего нелегального мигранта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Напомним, в Зеленодольском районе в поселке Осиново в доме по улице Садовая напали на 29-летнюю девушку-бизнесмена из Вьетнама и ее 21-летнего брата, их избили и ударили электрошокером.

- Нападавший открыто похитил у них сумку, где было 500 долларов, 11 550 рублей и 5000 вьетнамских донг, общая сумма похищенного составила почти 50 тыс рублей, - рассказали в следственных органах.

Позже сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался парень из Таджикистана.

- Оперативники задержали его в квартире знакомой в поселке Юдино, где он скрывался после нападения. Как только полицейские вошли в квартиру, подозреваемый попытался спрятаться в раскладном диване, где стражи порядка его и обнаружили, - рассказали в ведомстве.

Задержанный на территории России находился нелегально – 6 декабря в отношении него уже было вынесено судебное решение об административном выдворении в течение 15 дней, однако мужчина на родину не уехал.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Решением суда задержанный помещен под арест.