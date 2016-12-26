Завтра в Авиастроительном и Кировском районах Казани не будет света

Завтра, 28 декабря, в Авиастроительном и Кировском районах Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, с 9.00 до 16.00 без света останутся жители Авиастроительного района по следующим адресам: ул.2-я Поперечно-Карагандинская, 1-13, 4-20, ул.Айдарова, 35-77, ул.Донецкая, 22-24, 29-31, ул.Карагандинская, 37-51, ул.Литвинова, 31-33, ул.Луначарского, 14-16, ул.Мариупольская, 2-16, 1-13, пер.Нурлатский, 1-11, 2-14, ул.Поперечно-Шатурская, 2-14, 1-15, ул.Сарапульская, 1-17; ул.Тренева, 10-62, 15-69, ул.Центрально-Мариупольская, 40-56, 87, 91, 105а, ул.Челюскина, 2-18, 51, 66, ул.Шатурская, 32-54, 83-109.

Также с 8.00 до 17.00 не будет света в Кировском районе по адресам: пер.Бирюзовый, 1-49, ул.Займищенская, 9б, 38а, 40а, 42а, 46, 52, 56, 58, ул.Садовая, 43, 50, 11а.