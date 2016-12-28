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«Жаль, что не сдохли». Самые неоднозначные фразы медиаперсон из Татарстана в 2016 году

«Жаль, что не сдохли». Самые неоднозначные фразы медиаперсон из Татарстана в 2016 году
16+
Фото: ProKazan.ru, скриншоты видео, prav.tatar
Корреспондент ProKazan.ru вспомнил все самые странные, порой забавные, а иногда даже неуместные высказывания медийных персон из Татарстана в уходящем году

"Универсиаду мы, конечно, не просили, но..."

В мае этого года во время выездного совещания по поводу восстановления Казанского собора Божией Матери Ильсур Метшин рассказал всем о своих тайных желаниях. Мэр поведал, о чем молил Казанскую икону Божией Матери на протяжении последних десяти лет. 

- Все, о чем я просил икону за эти прошедшие 10 лет, все сбылось. Универсиаду мы, конечно, не просили, но просили, чтобы Казань выросла среди других городов. И нам Всевышний ответил, - заявил градоначальник.

Одобрение гибели 50 человек

В июне в результате атаки на гей-клуб в США погибли 50 человек, еще 53 получили ранения. Экс-ведущий телеканала "Эфир" Рамиль Ибрагимов, на тот момент возглавлявший "Союз молодых лидеров инноваций РТ", поддержал массовое убийство на своей страничке в социальных сетях. 

Грубые слова и насмешки над трагедией вызвали бурю негодования не только у жителей Татарстана, но и у россиян, в целом. 

Вскоре в беседе с корреспондентом ProKazan.ru Ибрагимов заявил, что написал пост самолично, действительно так думает, и его страницы в социальных сетях никто не взламывал. 

Готовый отвечать за свои слова бывший телевизионщик вскоре узнал, что СКР по Татарстану возбудил против него уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

"Шевелитесь, Наталия!"

В июле глава республики подверг критике работу своей помощницы по паркам, скверам и водоохранным зонам Наталии Фишман.

В частности у него возникли вопросы по поводу того, почему так и не начались работы по благоустройству берега озера Кабан. Свои претензии президент Татарстана высказал в режиме видеокоференции.

- Наталия, давайте немножко шевелитесь, принимайте решение. Ну так же не бывает, 200 млн рублей без дела лежат!

Рустам Минниханов о навозе

Август, «совет по предпринимательству при президенте РТ» и обсуждение навоза. Закон о том, что с 1 июля каждый предприниматель республики должен получить лицензию на утилизацию отходов жизнедеятельности животных, то есть, навоза и птичьего помета, вызвал негодование у Рустама Минниханова.

- Я вообще поражаюсь, какие глупости в нашей стране принимаются. Навоз – это не отходы, а удобрение. Так было и так есть.

И так уже коров никто не держит, а сделаем так, что животных не будет, и все будем из-за границы покупать. Все в деревне выросли, навоз до последнего килограмма вносится в огород.

Пламенная речь вскоре разлетелась чуть ли не на мемы, а тег "драгоценныйнавоз" провисел в топе твиттера пару дней.

Президент Татарстана и "ленивые женщины"

В ноябре Рустам Минниханов встретился в Калифорнии с представителями татарской общины США.

Одна из членов общины Адиля Сафа посокрушалась на тему того, что в Америке нет «Бахетле», поэтому они вынуждены сами готовить татарские блюда. Ответ главы республики многих удивил.

- «Бахетле» — это только для ленивых женщин. Если у тебя жена умеет готовить, в «Бахетле» ничего не будешь покупать.

Видимо, президенту повезло с женой, и ужины Рустаму Нургалиевичу успевает готовить исключительно любящая супруга, поэтому он так считает.

Искренние отношения мэра и автомобиля

В середине декабря мэр Казани Ильсур Метшин прокатился на новой Lada Vesta и подписал соглашение с вице-президентом ПАО «АвтоВАЗ» Яном Птачеком о передаче исполкому в безвозмездное пользование сроком на один год четырех автомобилей Lada Vesta и пятидверной Niva Urban.

- К своему стыду, я сто лет не ездил на отечественном автомобиле, - внезапно признался градоначальник. - Тормоза очень плавные, комфортный салон, управление.

Такая искренняя фраза вызвала подбадривающие возгласы собравшихся, и глава Казани спокойно поехал.

«Яблоко» против Кобзона и журналистов

Совсем свежее высказывание, которое шокировало многих. Лидер партии «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин на своей странице в социальной сети заявил, что сожалеет, что на борту разбившего самолета Ту-154 не было народного артиста РФ Иосифа Кобзона.

- Жаль, что Кобзона там не было, - написал он.

Даже после общественного резонанса Зинатуллин не отказался от своих слов и подлил масла в огонь. Политик заявил, что ему совершенно не жаль журналистов, которые также находились на борту самолета.

- Скажем так, мне жаль артистов, которые летели туда, жаль врачей, жаль военных, которые выполняли свой воинский долг.

Но мне совершенно не жаль репортеров, особенно если посмотреть, какие комментарии сейчас от них, и также не жаль было бы Кобзона, который говорит, что он патриот, а сам лечится за границей. Там не хватало и еще ряда таких артистов

Вскоре ProKazan.ru узнал, что прокуратура проведет проверку слов Зиннатуллина на предмет нарушений законодательства.

Юлия Шамсутдинова, 29.12.2016, 10:30
Тэги: Рустам Минниханов, Ильсур Метшин, Рифкат Минниханов
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Комментарии

Горожанин29 декабря 2016, 10:55
Про кабаздона одобряемс
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