В Казани осудили водителя Range Rover, устроившего гонки с полицией на Фучика

В Казани осудили 36-летнего Дениса Авдонина, который 15 июля этого года устроил гонки с полицией на улице Фучика, также сбив одного из сотрудников правоохранительных органов.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в Следственном комитете.

Напомним, 15 июля Авдонин сел за руль своего Range Rover в пьяном состоянии. Сотрудники полиции пытались остановить обвиняемого, однако на требования он не реагировал и неоднократно нарушал правила дорожного движения. На Фучика он вынужден был остановиться из-за невозможности дальнейшего проезда. Полиция остановилась у машины нарушителя, однако Авдонин начал двигаться задним ходом, в результате чего сбил вышедшего из патрульного авто сотрудника полиции.

В итоге водителя задержали, в отношении него возбудили дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Свою вину Авдонин признал частично, утверждая, что не видел сотрудника полиции, двигаясь задним ходом.

Выяснилось, что у Авдонина имеется непогашенная судимость за мошенничество. Прокуратура просила для обвиняемого пять лет колонии строгого режима, в итоге суд назначил мужчине 2,5 года колонии.