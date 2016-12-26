В Казани при пожаре в частном доме сгорели трое мужчин

Минувшей ночью в Казани при пожаре в Кировском районе города сгорели трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что пожар произошел в 23:26 в доме №19 по улице Сабан.

- В ходе тушения в тамбуре пожарные нашли тело мужчины в полусидячем положении, - сказали в МЧС.

Чуть позже сотрудники МЧС под завалами обнаружили еще два трупа в кухне. В результате пожара погибли 54-летний хозяин дома, 44-летний мужчина и еще один мужчина, чья личность на данный момент устанавливается. Также выясняются все обстоятельства происшествия.

Как рассказала сестра погибшего, брат жил один, часто выпивал и у него постоянно были гости.