ProKazan публикует фото, как будет выглядеть световое шоу на стенах Казанского Кремля

Сегодня стартует уникальное световое шоу на Спасской башне

Сегодня, 27 декабря, стартует световое шоу на стенах Спасской башни Казанского Кремля. Организаторы покажут два анимационных шоу - «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь». ProKazan.ru публикует первые фотографии, как будет выглядеть мэппинг-шоу.

Напомним, первая мультимедийная новелла посвящена истории любви двух чемоданов, которая происходит в предновогоднюю пору. Второе анимационное шоу будет рассказывать о детских мечтах. Шоу погрузит зрителей в сон ребенка.

Кроме этого, на площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям.

- Любой человек, попавший в ее объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений, - рассказали организаторы мероприятия.

Шоу будет продолжаться около 40 минут и транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера с 18.00 до 22.00 (с 27 декабря по 31 декабря, а также 2 января).

​Справка



Видео-мэппинг (3D mapping) — это направление в аудио-визуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.