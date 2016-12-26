В Казани мужчина похитил автомобиль с пустым баком и выставил его на продажу

В Казани 26-летний мужчина похитил автомобиль с пустым баком и выставил его на продажу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В отдел полиции «Авиастроительный» обратился студент одного из учебных заведений и сообщил, что у него украли машину.

- Потерпевший припарковал автомобиль на время, так как в баке закончился бензин. Через день он вернулся за машиной, но месте ее не обнаружил, - сказали в ведомстве.

Позже сотрудники уголовного розыска установили, что украденный автомобиль выставлен на продажу за 35 тысяч рублей на одном из сайтов бесплатных объявлений.

- Представившись покупателями, оперативники назначили встречу с подозреваемым, в ходе которой он был и задержан, - говорится в сообщении.

Мужчина свою вину полностью признал. Он пояснил, что отбуксировать автомобиль он попросил у незнакомого водителя, сказав, что хочет сдать его в металлолом.

В настоящее время украденный автомобиль вернули законному владельцу. По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.