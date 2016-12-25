Убийца, зарезавший бизнесмена в Челнах, сделал это из-за издевательских голосов

Стали известны подробности убийства в Набережных Челнах 45-летнего владельца строительной фирмы Айдара Валишина, убийцу, который признал свою вину, задержали в субботу. Он совершил нападение из-за издевательских голосов, сообщает МВД Татарстана.

Убийство случилось утром 16 декабря, на бизнесмена напали со спины и нанесли три проникающих ранения в спину с повреждением легкого, спустя некоторое время он скончался.

Со слов очевидцев полицейские составили фоторобот подозреваемого и установили его личность, им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, его задержали.

Мужчина сознался в убийстве и рассказал, что его постоянно преследуют какие-то голоса. Он неоднократно обращался к врачам, но таблетки не пил из-за их высокой стоимости.

- В день преступления голоса начали одолевать мужчину с утра. Позже мать попросила его сходить в банк и узнать, поступила ли пенсия. Проходя по улице, он услышал некие голоса, которые издевались над ним. Со слов задержанного, он под влиянием внутренних голосов подошел к ничего не подозревающему человеку со спины и нанес ему три удара ножом. После чего спрятал нож и убежал. Так же подозреваемый рассказал полицейским, что когда мужчина обернулся, он узнал его – они учились в одной школе и жили в одном комплексе, - рассказали в СК и МВД.

Дома у задержанного нашли нож, одежду и обувь со следами крови, было возбуждено дело по статье "Убийство", решается вопрос о проведении в отношении подозреваемого психиатрической экспертизы.