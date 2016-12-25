Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде смс-мошенничества от «приставов»

Сегодня в Сбербанке предупредили о новом виде смс-мошенничества от «приставов». Об этом сообщают в самом банке.

На телефон приходят смс-сообщения от якобы службы судебных приставов о наложении ареста на имущество.

- Ни в коем случае не открывайте сообщение! Сразу списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку, - говорится в объявлении банка.