В Татарстане мужчина украл с елки гирлянды в торговом центре, чтобы украсить свой дом

В Набережных Челнах 27-летний мужчина украл с елки гирлянды, установленной возле одного из торговых центров города, чтобы украсить свой дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оказалось, что мужчина живет недалеко от торгового центра.

- Мужчина сознался в содеянном и вернул одну гирлянду, которой уже успел украсить домашнюю елку, - говорится в сообщении.

По словам челнинца, остальные четыре декоративные ленты оказались непригодными, потому он их выбросил.

Сообщается, что 27-летний мужчина уже был трижды судим. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.