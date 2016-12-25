В Челнах около банка двое с пистолетом ограбили мужчину на 1,2 млн рублей

В Набережных Челнах в пятницу вечером 29-летнего парня ограбили на 1,2 млн рублей около офиса одного из банков, это случилось около д. 30/056. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранительных органов, в 19:10 двое парней напали с предметом, похожим на пистолет, на логиста одного из пищевых предприятий.

- Были задержаны четыре человека - 24-летний и 23-летний безработные, 22-летний замдиректора одного из авторынков и 25-летний инженер. Похищенные деньги изъяты, - отметили в правоохранительных органах.

Было возбуждено дело по статье "Разбой", идет расследование.