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Минниханов против: холм на Вишневского не будут застраивать бетонными многоэтажками?

Минниханов против: холм на Вишневского не будут застраивать бетонными многоэтажками?
16+
Фото: Денис Петьовка, tatarstan.ru
Корреспондент ProKazan.ru разбирался в вопросе сноса жилых домов на Вишневского и постройки нового жилого комплекса

Прогулка президента 

В начале декабря президент республики Рустам Минниханов вместе с министрами, мэром столицы Ильсуром Метшиным и командой архитекторов обошел исторический центр Казани. В частности, он побывал в районе улиц Калинина – Тихомирнова – Вишневского, на которых еще в прошлом году хотели строить масштабные офисные центры.

Корреспондент ProKazan.ru узнал, какое будущее у маленьких частных домов на холме, исторически известном как «Третья гора», и будут ли их сносить ради многоэтажных офисов.

Мнение архитекторов и отказ Минниханова

По словам архитекторов, проблема заключается в том, что большое количество домов разваливается на глазах, они пустуют, в них никто не живет. Компания-застройщик «Аркада» представила проект жилого высотного комплекса с офисными помещениями, который должен вписаться на указанной территории.

Ответственный за "перестройку" архитектор Герман Бакулин озвучил три варианта, которые подготовили специально для презентации Рустаму Минниханову, однако не получили одобрения от главного архитектора.

- Одна из главных особенностей этого участка - его расположение на высоком холме с перепадом относительно проезжих частей магистральных улиц, - объяснила архитектор Лариса Маржохова. - Участок под строительство жилых домов удобен тем, что имеет развитую транспортную инфраструктуру.

Он сориентирован на основные транспортные артерии города – улицы Вишневского и Тихомирнова, станцию метро «Суконная слобода», проспект Универсиады».

Президент РТ посчитал, что проект требует доработок, причем, колоссальных. Рустам Минниханов высказал мнение о том, что на данном участке сносить без разбору деревянные дома ни в коем случае нельзя.

- В прошлом у нас были непродуманные решения по строительству в центре, и сейчас мы не должны повторять своих ошибок, - отметил глава республики. - Проектировщики должны рассмотреть другие варианты строительства, проработать идеи на проектном семинаре с различными архитектурными бюро Казани.


Мнение местных жителей
 

Корреспондент портала ProKazan.ru обошел всю "Третью гору" и пообщался с местными жителями. Мы решили узнать их мнение о том, что их дома теоретически могут снести в 2017-ом году. Оказалось, что они вообще не в курсе происходящего.

Молодая мать двоих детей Ксения рассказала, что в прошлом году во время прогулки президента по их улице их вообще не подпустили к нему.

- Приехал президент в 5 утра, многие соседи хотели задать вопросы, но нас не подпустили даже. Но тогда нас убедили в том, что никакой застройки не будет, наши дома не тронут.

А теперь получается, что все-таки могут? Мы даже и не в курсе, с нами никто не разговаривал.

Мы пообщались с местным старожилом Гульбикой Шайхуллиной, которая только недавно сделала в доме ремонт. Пенсионерка подтвердила мнение большинства "третьегорцев" о том, что переезжать никто не хочет.

- Живут здесь многие семьями по 20, 30 и 40 лет. Куда нас будут переселять? На окраину? Нет, не должны же они без нашего мнения выкинуть целые семьи на улицу. Мы все против застройки.

Что в итоге?

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с архитекторами города и выяснил, что сейчас полным ходом ведутся обсуждения проекта. Однако полная его разработка перенесена на следующий год. 
 

Территорию все-таки хотят застроить шумозащитными домами, расположение которых позволит изолировать жилой двор от шума магистралей, до которых рукой подать.

Также команда заинтересована в необычном варианте, особенность которого заключается в том, что дома будут размещаться по линии оврагов, повторяя природную извилистость рельефа.

 

Юлия Шамсутдинова, 27.12.2016, 17:09
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин27 декабря 2016, 17:17
Баба яга против
9
1
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Горожанин27 декабря 2016, 17:22
антинародные правители..Чо на чужое рты разинули?!!!!!
и рыжая там подмахивает своей мандой

надо сажать этих совсем уж обнаглели.
3
5
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Горожанин27 декабря 2016, 17:26
Не имеют право отнимать дома и землю
совсем механизотор с катушек сьехал
2
3
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Человек27 декабря 2016, 17:31
К сожалению отнимать право имеют. Статья 239.2 ГК РФ
2
3
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Горожанин27 декабря 2016, 17:32
Ну, ничего страшного, в другом месте построят
1
1
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2016, 17:38
Каждый лакомый клочек земли в центре подзастройку отдают? Когда же вы наедитесь,баи? Лет через пять люди будут ломать голову как избавится от недвиги, а не тл чтобы новую покупать...
2
0
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Горожанин27 декабря 2016, 17:38
Примерно в том месте скоро дом на Пр.Универсиады просто скатится на дорогу!
0
0
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Горожанин27 декабря 2016, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
Каждый лакомый клочек земли в центре подзастройку отдают? Когда же вы наедитесь,баи? Лет через пять люди будут ломать голову как избавится от недвиги, а не тл чтобы новую покупать...
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Они устали!
Анархия близка!
0
0
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Горожанин27 декабря 2016, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Каждый лакомый клочек земли в центре подзастройку отдают? Когда же вы наедитесь,баи? Лет через пять люди будут ломать голову как избавится от недвиги, а не тл чтобы новую покупать...
Развернуть
16 лет! Сидеть у руля,кормить обещаниями,развязать войну,никому не нужную.
Это круто!
Браво!!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2016, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Каждый лакомый клочек земли в центре подзастройку отдают? Когда же вы наедитесь,баи? Лет через пять люди будут ломать голову как избавится от недвиги, а не тл чтобы новую покупать...
Развернуть
Кому нужен этот,типа,Центр?
До автобуса по склонам идти минимум 15 минут.
Дороги,не любой кроссовер проползёт!
0
0
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Горожанин27 декабря 2016, 17:54
вообще то эти развалюхи давно пора сносит.
а живут там алкаши, чего уж, та же многодетная мамаша-одиночка....
3
2
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Горожанин27 декабря 2016, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
вообще то эти развалюхи давно пора сносит.
а живут там алкаши, чего уж, та же многодетная мамаша-одиночка....
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не твое собачье дело алкаши это те которые их хотят выселить таких как ты надо сажать1
У них есть право там жить..и оно выше желаний механизатора и прочих чисто юридичски выше! так что сосите
2
2
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jjj27 декабря 2016, 18:16
Пусть президент на "Кубу" заглянет у жаснется беспредельщику Сабирову!
0
0
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Горожанин27 декабря 2016, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
К сожалению отнимать право имеют. Статья 239.2 ГК РФ
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ты читай товсе полностью только для строительств адОРОГ аэродоромо витомуподобного так что неимеют в статье на котрую ссылаешься есть отсылки читай их..НЕИМЕЮТ ПРАВА механизатор простотуп
2
0
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Горожанин27 декабря 2016, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Каждый лакомый клочек земли в центре подзастройку отдают? Когда же вы наедитесь,баи? Лет через пять люди будут ломать голову как избавится от недвиги, а не тл чтобы новую покупать...
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а где жить казанцам? Ну ладно, пусть стоят эти развалюхи и дальше разваливаются
0
1
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Горожанин27 декабря 2016, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
вообще то эти развалюхи давно пора сносит.
а живут там алкаши, чего уж, та же многодетная мамаша-одиночка....
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Не знаю кто там живет, но дома в плачевном состояние. Если выделят им другое жилье, то скорее всего и против не будут
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 декабря 2016, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Каждый лакомый клочек земли в центре подзастройку отдают? Когда же вы наедитесь,баи? Лет через пять люди будут ломать голову как избавится от недвиги, а не тл чтобы новую покупать...
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каждый раз пишут такую чушь в комметариях и ничего. Дома строят, их покупают, жителей в Казани все больше!
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