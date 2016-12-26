Минниханов против: холм на Вишневского не будут застраивать бетонными многоэтажками?

Корреспондент ProKazan.ru разбирался в вопросе сноса жилых домов на Вишневского и постройки нового жилого комплекса

Прогулка президента

В начале декабря президент республики Рустам Минниханов вместе с министрами, мэром столицы Ильсуром Метшиным и командой архитекторов обошел исторический центр Казани. В частности, он побывал в районе улиц Калинина – Тихомирнова – Вишневского, на которых еще в прошлом году хотели строить масштабные офисные центры.

Корреспондент ProKazan.ru узнал, какое будущее у маленьких частных домов на холме, исторически известном как «Третья гора», и будут ли их сносить ради многоэтажных офисов.

Мнение архитекторов и отказ Минниханова

По словам архитекторов, проблема заключается в том, что большое количество домов разваливается на глазах, они пустуют, в них никто не живет. Компания-застройщик «Аркада» представила проект жилого высотного комплекса с офисными помещениями, который должен вписаться на указанной территории.

Ответственный за "перестройку" архитектор Герман Бакулин озвучил три варианта, которые подготовили специально для презентации Рустаму Минниханову, однако не получили одобрения от главного архитектора.

- Одна из главных особенностей этого участка - его расположение на высоком холме с перепадом относительно проезжих частей магистральных улиц, - объяснила архитектор Лариса Маржохова. - Участок под строительство жилых домов удобен тем, что имеет развитую транспортную инфраструктуру.



Он сориентирован на основные транспортные артерии города – улицы Вишневского и Тихомирнова, станцию метро «Суконная слобода», проспект Универсиады».

Президент РТ посчитал, что проект требует доработок, причем, колоссальных. Рустам Минниханов высказал мнение о том, что на данном участке сносить без разбору деревянные дома ни в коем случае нельзя.

- В прошлом у нас были непродуманные решения по строительству в центре, и сейчас мы не должны повторять своих ошибок, - отметил глава республики. - Проектировщики должны рассмотреть другие варианты строительства, проработать идеи на проектном семинаре с различными архитектурными бюро Казани.



Мнение местных жителей



Корреспондент портала ProKazan.ru обошел всю "Третью гору" и пообщался с местными жителями. Мы решили узнать их мнение о том, что их дома теоретически могут снести в 2017-ом году. Оказалось, что они вообще не в курсе происходящего.

Молодая мать двоих детей Ксения рассказала, что в прошлом году во время прогулки президента по их улице их вообще не подпустили к нему.

- Приехал президент в 5 утра, многие соседи хотели задать вопросы, но нас не подпустили даже. Но тогда нас убедили в том, что никакой застройки не будет, наши дома не тронут.



А теперь получается, что все-таки могут? Мы даже и не в курсе, с нами никто не разговаривал.

Мы пообщались с местным старожилом Гульбикой Шайхуллиной, которая только недавно сделала в доме ремонт. Пенсионерка подтвердила мнение большинства "третьегорцев" о том, что переезжать никто не хочет.

- Живут здесь многие семьями по 20, 30 и 40 лет. Куда нас будут переселять? На окраину? Нет, не должны же они без нашего мнения выкинуть целые семьи на улицу. Мы все против застройки.

Что в итоге?



Корреспондент ProKazan.ru пообщался с архитекторами города и выяснил, что сейчас полным ходом ведутся обсуждения проекта. Однако полная его разработка перенесена на следующий год.