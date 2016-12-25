В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи

В Казани в новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать до 2 часов ночи. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил председатель Комитета по транспорту города Айдар Абдулхаков.

Сообщается, что жителей города будут обслуживать 36 маршрутов, 65 единиц подвижного состава.

- Утренний выпуск подвижного состава на маршруты 1 января запланирован на 7.00 с продлением режима работы до 23.30. Метрополитен 31 декабря будет работать до полуночи, 1 января метро начнет работу в 6.00, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время проведения светового шоу на стенах Кремля автобусы будут ходить чаще. Так, с 26 декабря текущего года по 2 января 2017 года по усиленному графику - с 18.00 до 23.30 будут работать автобусы по следующим маршрутам: №22, 28, 28а, 89, следующие через ул.Батурина, №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 74а, 75, 98, следующие через пл.Тысячелетия, а также троллейбусный маршрут №2.