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В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи

В Казани в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи
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Фото: wikimedia.org

В Казани в новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать до 2 часов ночи. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил председатель Комитета по транспорту города Айдар Абдулхаков.

Сообщается, что жителей города будут обслуживать 36 маршрутов, 65 единиц подвижного состава.

- Утренний выпуск подвижного состава на маршруты 1 января запланирован на 7.00 с продлением режима работы до 23.30. Метрополитен 31 декабря будет работать до полуночи, 1 января метро начнет работу в 6.00, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время проведения светового шоу на стенах Кремля автобусы будут ходить чаще. Так, с 26 декабря текущего года по 2 января 2017 года по усиленному графику - с 18.00 до 23.30 будут работать автобусы по следующим маршрутам: №22, 28, 28а, 89, следующие через ул.Батурина, №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 74а, 75, 98, следующие через пл.Тысячелетия, а также троллейбусный маршрут №2.

 

Люция Кашапова, 26.12.2016, 14:31
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2016, 15:53
Мне пох, я спать буду.
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Форвард26 декабря 2016, 16:39
Бесплатно?
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я26 декабря 2016, 16:59
А чего метро то не будет?
В прошлом году тоже работало до 2х, в этом сэкономить решили?
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Горожанин26 декабря 2016, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
А чего метро то не будет?
В прошлом году тоже работало до 2х, в этом сэкономить решили?
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36 маршрутов и 70 единиц ... около 2 на маршрут и ждать как минимум час . а на окраине ничего не будет.. списочек маршрутов можно, в студию?
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