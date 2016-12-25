Завтра в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Советском районах Казани не будет света

Завтра, 27 декабря, в ряде домов Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в тексте сообщения.

Так, с 9.00 до 16.00 не будет света в Авиастроительном районе по адресам: ул.Верхоянская 2-48, 48а, ул.Керченская, 33, 1-41, 4-42, 45, 49, 51, ул.Лянгузова, 45, 49, 51, ул.Нурлатская, 23-33, 48-54, ул.Северо-Полюсная, 28, ул.Ударная, 33, 39а, 40, 41, 43, ул.Челюскина, 70-108, 75-105.

Также с 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители Вахитовского района по следующим адресам: ул.Волкова, 7/29, ул.Овражная, 13, ул.Старая, 4.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в Кировском районе по адресам: л.Батыршина, 16, 18, 20, ул.Кулахметова, 10, 12.

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители Приволжского района по адресам: ул.Даурская, 16, 16а.

Кроме этого, с 8.00 до 17.00 не будет света в Советском районе по адресам: ул.Аделя Кутуя, 4 (ЖСК «Весна-17»), 8, 8-а.

Электричество отключат в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Кировского и Советского районов города.