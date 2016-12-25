Президент РТ побывал в шоу-руме на «Казань Арене», где собираются продавать мотоциклы

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в шоу-руме на стадионе «Казань Арена», где собираются продавать мотоциклы легендарной американской компании Harley-Davidson, передает «Бизнес Online».

Сообщается, что будет представлен полный модельный ряд мотоциклов, а также запасные части.

- Также в шоу-руме разместится тематический бар и фирменный магазин одежды для байкеров, - говорится в сообщении.

Дилерский центр стилизован под заброшенный индустриальный парк. Отмечается, что стены расписаны вручную, а в интерьере присутствуют искусственно составленные элементы.

Кстати, это полностью частный проект, который реализован при поддержке «Казань Арены».

​Справка



Harley-Davidson Motor Company основана в 1903 году, в настоящее время базируется в городе Милуоки (штат Висконсин). Кроме мотоциклов компания также выпускает мебель, посуду, одежду и обувь.